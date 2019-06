Chile vs Uruguay EN VIVO Horarios y canales para seguir partidazo por Grupo C de Copa América 2019

Chile vs Uruguay EN VIVO EN DIRECTO. Chilenos y uruguayos se ven las caras por la última fecha del Grupo C de Copa América 2019. En esta nota conoce los horarios, canales y alineaciones del partidazo. ¡Por el liderato!



El ganador del Chile vs Uruguay quedará primero en el grupo C de Copa América y enfrentará a la selección peruana en semifinales del certamen. ¿Y qué pasará con el segundo? Chocará con Colombia.



La cita para el Chile vs Uruguay será este lunes 24 de junio en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro, que seguro contará con el apoyo masivo de sus indiscutibles hinchas.



Chile vs Uruguay arrancará a las 6:00 p.m. de Perú. 7:00 p.m. de Chile y 8:00 p.m. de Uruguay. Pero si lo verás desde otro país, revisa la siguiente lista de horarios.



Chile vs Uruguay: Horarios del mundo



México / 6:00 p.m.

Perú / 6:00 p.m.

Colombia / 6:00 p.m.

Ecuador / 6:00 p.m.

Bolivia / 7:00 p.m.

Paraguay / 7:00 p.m.

Venezuela / 7:00 p.m.

Chile / 7:00 p.m.

Estados Unidos / 7:00 p.m.

Uruguay / 8:00 p.m.

Argentina / 8:00 p.m.

Brasil / 8:00 p.m.



Chile vs Uruguay irá por la señal de América TV para Perú. En Chile por DirecTV Sports y en Uruguay por Monte Carlos TV Canal 4, TCC y vera+. Aquí abajo mira otros canales.



Chile vs Uruguay: Canales del mundo



Argentina / DirecTV Sports y TyC Sports

Bolivia / Tigo Sports

Brasil / SporTV

Chile / DirecTV Sports

Colombia / DirecTV Sports

Ecuador / DirecTV Sports, Canal del Fútbol y Teleamazonas

Francia / beIN Sports 1

Alemania / DAZN

Itlaia / DAZN

Japón / DAZN

México / Azteca 7, Televisa Deportes y Nu9ve

Paraguay / Tigo Sports

Perú / América TV y DirecTV Sports

Portugal / Sport TV1

España / DAZN

Estados Unidos / Telemundo e ESPN+

Uruguay / DirecTV Sports, Monte Carlos TV Canal 4 y vera+

Venezuela / DirecTV Sports y Venevisión

¿Vas a seguir el Chile vs Uruguay vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.



Chile vs Uruguay: Alineaciones probables



Chile: Arias; Isla, Medel, Maripán, Beausejour; Pulgar, Aránguiz, Vidal, Fuenzalida; Vargas, Sánchez.



Uruguay: Muslera; Cáceres, Giménez, Godín, González; De Arrascaeta, Bentancur, Valverde, Lodeiro; Suárez, Cavani.