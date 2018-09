'Chiquito' Flores cometió terrible blooper en partido benéfico para la Teletón 2018 [VIDEO]

Hasta en los amistosos. Juan 'Chiquito' Flores cometió terrible 'blooper' en partido benéfico para el Hogar y Clínica San Juan de Dios por la Teletón 2018. El ex portero de Universitario no pudo retener el balón en increíble jugada. Mira el video.



Como se puede ver en imágenes que rápidamente se hicieron virales en las redes sociales, Juan 'Chiquito' Flores fue colgado por el portero contrario. Esto en el duelo entre estrellas de la TV y actores de la película "Once Machos".



Juan 'Chiquito' Flores quiso atrapar el balón, pero terminó en el suelo, provocando una graciosa reacción del conductor de TV Aldo Miyashiro. Aquí las imágenes.



Video: Blooper de Chiquito Flores

¿Aún no has colaborado con la Teletón 2018? Ingresa al siguiente enlace y averigua cómo hacerlo. Este año se busca superar los 11 millones 717 mil soles del 2017. Apoyemos todos.