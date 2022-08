Las declaraciones de Ramón Mifflin en torno a un presunto abandono de Sporting Cristal al recientemente fallecido Orlando ‘Chito’ de la Torre siguen generando comentarios. A la indignación de hinchas se ha sumado la del periodista deportivo Gonzalo Núñez .

TE VA A INTERESAR | Carlos Zambrano fue por la revancha y tuvo segundo round de ‘box’ con Darío Benedetto [VIDEO]

“Hoy me hizo llorar lo de ‘Chito’, pero el que me hizo llorar fue Ramón Mifflin, estaba destruido porque estuvo con ‘Chito’ los últimos días, estaba indignado porque Cristal no le había contestado el teléfono, como si no existiera . Estaba muerto Ramón, no paraba de llorar”, señaló Núñez en el episodio más reciente del programa ‘A Presión Radio’.

Como se recuerda, Ramón Mifflin señaló que en Sporting Cristal ni le contestaron el teléfono cuando se quiso comunicar para solicitar apoyo para ‘Chito’ La Torre. En ese sentido, el popular ‘Castor’ señaló directamente a Joel Raffo, presidente del club rimense, como el principal responsable.

“Me parece increíble que el presidente de Cristal no tenga un gesto, algo, tratar de ayudarlo. La historia de los equipos las hacen los grandes jugadores, eso le da identidad al club. Este tipo (Joel Raffo) no sabe quién es Orlando de la Torre”, sostuvo.

“ Les interesa un car... los ídolos, los que hicieron grande a Cristal . Estuvo 8 años en Cristal, representó la camiseta. El responsable de todo esto es el presidente Joel Raffo . No puede ser que le den la espalda, no entiendo”, añadió.

¿Qué dijo Ramón Mifflin?

Ramón Mifflin contó en Exitosa Deportes que Sporting Cristal no atendieron sus pedidos de apoyo para De La Torre. “Orlando no tenía dónde vivir. Estoy decepcionado de la gente de Cristal”, expresó.

“Nunca nos contestaron el teléfono. Hemos batallado. Esto me quiebra. Él dio su vida por el equipo. Es un icono. Desde el club nos ignoraron completamente”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR