Roberto Palacios, exvolante y referente de la selección peruana, vive como el resto de hinchas la ansiedad de los días previo al repechaje a Qatar 2022 y en medio de las polémica por el posible llamado de Paolo Guerrero no pudo evitar mostrar su incomodidad cuando le mencionaron el tema Christian Cueva.

El ‘Chorri’ confesó al programa ‘Fútbol Como Cancha’ que, de estar en el lugar de Ricardo Gareca, no llevaría a Paolo Guerrero a Qatar, “ No lo llamaría, porque después de una limpieza en su rodilla, él está abocado a tener fortaleza en esa rodilla. No sabes cómo me encantaría verlo, pero sabiendo cómo es su lesión no me arriesgaría a ponerlo en lista y apresurarlo ”, reconoció a RPP.

Resuelto ese tema, Alán Diez, le preguntó la posibilidad de ‘sentarse en una mesa’ junto a Cesar Cueto, Teófilo Cubillas e invitar a Cristian Cueva, pero el ‘Chorri’ mandó la pelota a la tribuna. “ No te quisiera responder, porque lo pueden tomar a mal. No soy la persona indicada para contestar. Aprecio lo que hace Cueva dentro del campo, pero como tú indicas Cueto y Cubillas han hecho tanto por Perú”, dijo con cierta incomodidad.

‘Chorri’ Palacios: “Cueva ya no está metido en cosas que no son buenas”

Acto seguido, y a ‘Qemarropa’, le preguntaron al volante si le incomodaba las constantes comparaciones con el popular ‘Aladino’. “ No es que me moleste, no es el caso. Para qué comparar el momento que viví yo. Disfrutemos el momento de Cueva, que en estos últimos partidos está dando calidad, ya no está metido en tantas cosas que no eran buenas y ahora lo estamos disfrutando ”, apuntó.

El menudo volante reconoció que en su época no tuvo ese tipo de comparación. “ A mí no me hubiera gustado que me comparen con (César) Cueto y (Julio) Uribe , porque lo que hicieron ellos por el Perú , fue hermoso. Hasta el momento creo que deje cosas buenas y no busqué polémica, algún día quisiera saber quién empezó con esto para meterle un ‘cocacho’”, expresó el exjugador de la ‘Blanquirroja’.

‘Chorri’ Palacios sobre Cristal: “Jugadores estaban apenados”

Asimismo, no pudo dejar de analizar el mal cierre del equipo celeste en la Copa Libertadores. “ No hay excusa para que el equipo no haya tenido el rendimiento que se le exigía, era pasar a una siguiente ronda de la copa. Los responsables son la directiva, el comando técnico y los muchachos que intentan hacer su mejor presentación . El comando técnico no pudo conseguir un nueve de calidad y el que llegó no estivo a la altura”, señaló.

“Yo había conversado con otro jugador de Cristal que tiene peso y me comentó que estaban muy apenados, porque no se están contratando jugadores que marquen la diferencia y veían que no iba a funcionar”, reveló.