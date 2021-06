Las nuevas imágenes de Christian Cueva, aprovechando el viaje de su esposa y sus hijos a los Estados Unidos para salir de juerga con amigos y mujeres ha sido motivo para que los miles de seguidores de Pamela López le aconsejen dejar definitivamente al jugador de la selección peruana que este jueves debuta en la Copa América 2021.

La esposa del mediocampista sigue de vacaciones con en Orlando junto a sus hijas, a quienes prefiere mantener lejos del escándalo que se vive en Lima con la última juerga del jugador. “Ustedes son mis verdaderas guerreras, Dios las puso en mi vida con una gran misión… nunca olvidaré estas vacaciones juntas. Las amo hasta la casita de Dios”, escribió en su cuentea de Instagram.

De inmediato sus seguidores y lo del pelotero enviaron consejos buscando abrirle los ojos a la esposa de ‘Aladino’. “Tu marido no cambia, ni cambiará nunca. Ese señor siempre hará lo mismo, tiene un grave problema con el alcohol, por tu bien y el de tus hijos, es mejor que tomes una decisión, no soy nadie para decirlo ni aconsejarte, pero es demasiado ya, no crees. A ese señor ya no le quedará futuro en el fútbol ya tiene manchada su carrera”, escribió @alvajpc.

Otros buscaron darle valor para que tome la decisión de separarse. “Pamela eres tan capaz de salir adelante sola, Dios quiere verte feliz y respetada, no pisoteada y humillada. Mujer despierta ese hombre no te merece, eres una gran mamá para seguir tolerando la burla de tu ESPOSO, que solo sabe avergonzarte, ÁMATE, QUIÉRETE, RESPÉTATE Y VALÓRATE”, compartió @mercedeskamy. No faltó quien buscó consolarla “Ese Cuevita no aprende, pero felizmente solo hubo chupeta si hubiera hecho algo mas ya lo hubiera sacado la urraca”, le dijo @matilda162429.

ESPOSA DE CUEVA RECIBE VACUNA EN DISNEY

Pamela López, además, pudo aprovechar su visita al parque de atracciones de Universal Studios para recibir la respectiva inmunización contra el corornavirus. Sus hijas grabaron el momento en el que la esposa de Christian Cueva esperaba con cierto temor el temido hincón de la vacuna distribuida de manera gratuita por la trasnacional.

Pamela López recibió vacuna contra coronavirus en Orlando. (Foto: Instagram)

“Que hermoso es cuando todas las mujeres en su mayoría nos apoyamos, abrazamos, empatizamos y nos protegemos unas a otras”, comentó @Veromezap.

