Al que madruga Dios los ayuda. Para Christian Cueva, volante de Al-Fateh y de la selección peruana, la temporada más importante del año acaba de empezar y lo ha hecho promocionando sus ‘Panetones CC10′ pensando en las fiestas de Navidad y el Año Nuevo 2023.

El popular ‘Aladino’ aprovechó sus redes sociales para promocionar el emprendimiento de su familia que pese verse envuelta en un caso de extorsión, ha decidido no frenar la producción de este producto que ya se ha hecho clásico en las fiestas de fin de año.

“Hola amigos de Perú, quiero darle gracias a Dios porque me tiene con salud a mí y a mi familia, y por permitirme dar un paso más en mi vida. Un emprendimiento que la verdad hace mucho venimos preparando junto mi esposa, mis hijos, mis hermanos, mis padres y hermanos. Se trata de los panetones CC10 ″, explicó el mediocampista desde Arabia Saudita.

Christian Cueva empezó a promocionar sus panetones (video: YouTube)

“Compra tu panetón y yo pongo el chocolate”

El jugador también alabó la calidad del producto que lleva el trabajo de toda su familia en Trujillo. “ Estos panetones están riquísimos, espero que ustedes me permitan ingresar a sus hogares para esta linda Navidad y este Año Nuevo . Desde ya les agradezco por su apoyo por mi familia. Yo les dejo los números. Cualquier pedido que deseen me pueden escribir al Instagram. El panetón está delicioso y muy rico ”, reiteró.

Para despedir la nota el jugador utilizó su clásica frase que se hizo viral durante las Eliminatorias a Qatar 2022. “Si ustedes compran su panetón, yo les pongo el ‘chocolate’”, se despidió de sus seguidores.

Periodista trolea a Christian Cueva con su panetón

La periodista de espectaculos Kathy Sheen aprovechó este anuncio para ‘vacilar’ al volante de la ‘Blanquirroja’. “ Quiero felicitar a Christian Cueva por su emprendimiento y ojalá que su panetón ingrese a todos los hogares y no como el penal ante Dinamarca que no ingresó ni al hogar del arquero, ja, ja, ja. Pero son cositas que pasan. Cuánto estará el panetón para comprar por docena. Tú no Giuliana (Rengifo) ”, dijo la comunicadora cargada de ironía.