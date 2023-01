Reclutar a Christian Cueva, quien este miércoles hizo las maletas y dejó Al-Fateh, se ha convertido en una situación de alto riesgo para Alianza Lima y cualquier otro equipo que desee ficharlo para la temporada 2023. El especialista en derecho deportivo Marcelo Bee Sellares, explicó el peligro al que se vería expuesto el club victoriano que desea anunciarlo este domingo en la ‘Tarde Blanquiazul’.

El gaucho explicó que por el momento y mientras el TAS, tribunal al que ha recurrido ‘Aladino’ junto a Pachuca para no pagar los 7 500 000 euros que ordenó FIFA indemnizar a Santos FC de Brasil.

“ El futbolista va poder seguir jugando tranquilamente, para otro club. No tiene ninguna sanción de carácter deportiva hoy. En ese sentido no hay restricción. Salvo que el TAS ratifique lo dispuesto por FIFA y el jugador no cumpla, ahí puede ser sujeto de sanción ”, expresó el argentino a radio Ovación.

Alianza Lima recibiría ‘sanción solidaria’

Acto seguido advirtió el problema en el que se puede meter Alianza Lima, si Al-Fateh hace el mismo reclamo que Santos FC ante la FIFA. “ Podría caber una sanción solidaria al equipo que lo contrate si se termina comprobando que no salió, de una manera lícita. En FIFA existe un principio presunción que afcta al club que contrata a un jugador que ha rescindido sin justa causa, por sospechar que fue inducido a rescindir contrato ”, apuntó Bee Sellares.

“ Es por eso que Pachuca se vio afectado, aunque no hay tenido que ver con la salida de Cueva y por esta razón también acudió al TAS para demostrar que no indujo al jugador a romper con Santos ”, añadió el letrado.

Indemnizar a Al-Fateh, no es la peor situación para los íntimos, pues si no cumple con ese mandato agravarían su situación. “ Si el club no paga, recibiría sanciones entre las que se contempla no poder hacer contrataciones a nivel local o internacional ”, expresó.

Especialista de Brasil confirmó situación de Christian Cueva con Santos FC (@mbeesellares)

¿Cómo resolvería TAS caso de Chrisitan Cueva?

Marcelo Bee Sellares también hizo una proyección del posible fallo del TAS en los primeros días de febrero, sobre la disputa entre Santos FC y Christian Cueva, quien llevaría las de perder por una estricta legislación suiza.

“ Para argumentar el incumplimiento hay que acreditar que el club no cumplió y que tampoco tenía ganas de cumplir. La FIFA y el TAS son unánimes en cuestión de derecho laboral. En Suiza se prioriza la estabilidad contractual y establece que debe existir una justa causa para rescindir ”, explicó.

“En el caso de Santos en vez de esperar 15 días para ejecutar su salida lo hizo por 10 días, no cumplió el plazo. Además, un día antes que se diera por despedido Santos FC le pagó una cantidad para achicar la deuda. Demostrando que el club tuvo voluntad por cumplir. Por eso el abogado de la FIFA interpretó que fue una rescisión sin una justa causa ”, añadió para preocupación del entorno de ‘Aladino’.

