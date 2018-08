Christian Cueva brillante e imparable: Bailó a todos, se enoja cuando le hacen falta y asombra a todo Rusia | VIDEO | FOTOS

Christian Cueva dejó el Sao Paulo de Brasil y fichó por el Krasnodar de Rusia tras la Copa del Mundo. El atacante peruano comenzó a brillar con luz propia en su nuevo club.



Christian Cueva no es titular pero ha ingresado desde el banco de suplentes en los últimos cuatro partidos de Krasnodar por la Liga de Rusia.



En los entrenamientos de Krasnodar, Christian Cueva regala lujos y gambetas. Incluso sus compañeros tienen dificultades para detenerlo.



En las imágenes se aprecia dos momentos claves, que evidencian la habilidad con el balón de Christian Cueva. Una doble gambeta a su marca y un control aéreo ante tres rivales, que no pudieron quitarle la pelota.



Una jugada peculiar de la práctica llamó la atención. Christian Cueva bailó a su compañero y fue detenido con falta. 'Aladino' se fastidió y le plantó la mirada, ante la cual recibió las disculpas del caso. No se achica.

Christian Cueva brillante e imparable: Bailó a todos, se enoja cuando le hacen falta y asombra a todo Rusia | VIDEO

Christian Cueva disputará por primer vez la Europa League. Su equipo Krasnodar enfrentará en la fase de grupos a Sevilla, Akhisar y Standar de Lieja.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.