Christian Cueva contó cómo lo reprendió Paolo Guerrero por su actitud en Sao Paulo [VIDEO] 

Christian Cueva , volante de la selección peruana, demostró que Paolo Guerrero nunca deja de ser el capitán de la blanquirroja. El volante reconoció, a 'Globoesporte', que el 'Depredador' le dio tremenda reprimenda cuando se conoció su negativa a jugar un partido con Sao Paulo, que terminó por alejarlo del primer equipo.



A Paolo Guerrero no le tembló la mano para llamar a Christian Cueva cuando leyó que el popular 'Aldino' "no se sentía querido en el Sao Paulo". El capitán de la selección peruana, de inmediato, tuvo una charla de casi 45 minutos muy seria con su compañero.



"( Paolo Guerrero) Me conoce mucho. Primero me llamó para calmarme y para que pensara en las cosas que no tenía que hacer más. Hablé casi una hora con él y realmente me sirvió esa charla", sostuvo Christian Cueva, quien jugó minutos el fin de semana pasado frente al Bragantino (1-0) por el Torneo Paulista.



Christian Cueva reconoció la preocupación de Paolo Guerrero en cómo iba a repercutir su situación en Sao Paulo, para la selección peruana. "Somos amigos. Entre todos nos preocupamos en estar bien; eso fue fundamental para clasificarnos al Mundial también. Cada uno se siente responsable del otro para que quedemos enfocados y no cometamos los mismos errores", finalizó.



Christian Cueva ahora busca ser titular este jueves cuando Sao Paulo enfrente al CSA como visitante en la Copa Brasil. Después el cuadro tricolor afrontará en el Morumbi el clásico paulista ante Santos.