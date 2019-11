Paulo Autuori, Director de Deportivo de Santos FC, siente que ha quedado desautorizado, sin piso y sin capacidad de decisión, tras el regreso de Christian Cueva, por orden del titular del club. Esta situación ha generado que el ex entrenador de la selección peruana anuncie su renuncia irrevocable al club a mediados de diciembre.



Paulo Autuori había anunciado ala prensa de Brasil que Christian Cueva no regresaría a Santos hasta la pretemporada del 2020, debido a los problemas de indisciplina que mostró en el cuadro paulista. Hoy la presencia del peruano en el club deja sin autoridad al Director Deportivo.



"Estaré acá en Santos solo hasta diciembre, ya lo tengo definido. En mi carrera he forjado una visión del fútbol que es distinta a la de la figura más alta de este club (José Carlos Peres) en algunos temas. Quiero a todos los trabajadores, pero no comparto algunos conceptos", comentó Paulo Autuori.





Paulo Autuori deja Santos

Paulo Autuori defiende de este modo la independencia de trabajo de Jorge Sampaoli, quien estaría siendo presionado para que acepte a Christian Cueva de regreso pese a que no está en los planes del argentino.



"El entrenador es el único que se encarga de elegir a los jugadores y lo defenderé hasta la muerte. Nunca permitiré este tipo de interferencias con lo que es la autoridad y la libertad del entrenador", agregó el estratega.