Christian Cueva se disculpa por haber orinado en plena calle cuando estaba ebrio:"Debí manejar mejor la situación"

Hace un mea culpa. El futbolista Christian Cueva ofreció disculpas después de haber sido captado orinando en el estacionamiento del aeropuerto internacional Jorge Chávez cuando estaba en estado de ebriedad.

En una entrevista con ATV Noticias, 'Aladino' aseguró que se trató de un hecho fortuito y que jamás lo buscó. Aunque aclaró que tomó alcohol en un momento en que no estaba concentrado, aceptó que fue un error pues muchos niños y jóvenes ven a los seleccionados como ejemplo.

"Realmente pido disculpas por la situación que pasé (...) sobretodo a los niños. Sé que nosotros somos una imagen para ellos, somos lo que ellos, en algún momento, nosotros quisimos ser de grandes. Pienso que es un respeto hacia ellos más que nada. Tengo hijos y no quiero que esto suceda nuevamente", declaró Christian Cueva.



Christian Cueva ofrece disculpas (Fuente ATV Noticias)

Sin embargo, el seleccionado nacional aclaró que lo que le molestó de la difusión de las imágenes fue la 'mala intención' de algunos comentaristas y que en algún momento se cruzará con esas personas para aclarar las cosas cara a cara ¿Se referirá a Magaly Medina?

"Lo que no me gusta la mala intención de algunos comentaristas, de algunos periodistas, sin generalizar, pero eso es algo que nunca me ha gustado. Siempre lo he tomado de quien viene, pero en algún momento me los voy a cruzar y les voy a decir las cosas también con todo respeto frente a frente", explicó Cueva.

Este 5 de setiembre, la selección peruana se enfrentará a Ecuador en el estadio Red Bull Arena de Nueva Jersey por el primer amistoso de cara a las Eliminatorias a Qatar 2022.