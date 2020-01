En la presentación del nuevo entrenador de Santos, Jesualdo Ferreira, inevitable fue para los periodistas consultarle al portugués sobre la situación de Christian Cueva, quien tuvo nula participación en la última parte del año con camiseta del ‘Peixe’.

El peruano fue más protagonista de hechos extradeportivos y no fue considerado para los partidos de los últimos meses del 2019, por el técnico de ese entonces, Jorge Sampaoli. Si bien su historia es conocida, no lo es para Jesualdo Ferreira.

“No puedo responder porque no lo conozco bien. No sé cuáles son los problemas. Y nunca hablaré de algo que no tiene conocimiento ni calidad para explicar. En el momento adecuado, hablaré sobre eso”, dijo Ferreira ante la interrogante de un miembro de prensa.

Christian Cueva, luego de pasar vacaciones en tierras peruanas, viajó a Brasil, para unirse a los trabajos de pretemporada del Santos. El futbolista de 28 años recibió el aliento de los hinchas en el aeropuerto previo a partir al vecino país.

Cueva llegó a Santos procedente del Krasnodar ruso en febrero del 2019, a cambio de 7 millones de dólares, monto que el club brasileño tiene que pagar en cuotas hasta el 2022, cuando termina su contrato con el cuadro brasileño. El peruano se encuentra a préstamo hasta finales de enero, pero con opción de compra obligatoria.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.