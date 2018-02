Christian Cueva: Entrenador de Sao Paulo dijo esto sobre su regreso a las canchas [VIDEO]

Christian Cueva empezó con el pie izquierdo el 2018 en Sao Paulo , pues solo ha jugado un partido con el tricolor en el Torneo Paulista. El miércoles, el volante de la selección peruana , volvió a ser ausencia en su equipo que venció como visitante 1-0 a Madureira. Finalizado el duelo el entrenador, Dorival Junior, dejó esta precisión sobre su fecha de regreso.



El tema Christian Cueva fue puesto en medio de la rueda de prensa improvisada por el estratega de Sao Paulo quien evitó entrar en polémica con esta difícil situación. "Yo voy a contar con Cueva a partir del momento en que la directiva lo crea conveniente. Esta fue una situación provocada por Cueva, no por la directiva, por la comisión o los jugadores", dijo el técnico sobre el mediocampista de la selección peruana.



Christian Cueva solo entrena, pero no es tomado en cuenta en la lista de jugadores. El volante sin embargo es monitoreado por el DT para que no pierda el ritmo competitivo. "A la hora que la directiva considere conveniente, regresará. Él está entrenando bien, y a partir de que la directiva no diga que todo esta OK, Cueva podrá ser integrado y actuar normalmente", señaló el DT de Sao Paulo.



Por su lado 'Rai', director deportivo de Sao Paulo, también opinó del presente de Christian Cueva. "Él necesita reconquistar la confianza, mostrar cuál es el deseo de él mismo. Fueron conversaciones óptimas, francas, directas y cara a cara. La gente espera que eso dé algún resultado, surta algún efecto", dijo el directivo.