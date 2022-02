Ve el fútbol como lo jugaba, con una claridad al alcance de pocos. Germán Leguía fue a dos mundiales, brilló en la selección, Elche y Universitario donde es ídolo. El popular ‘Cocoliche’ habla del presente del equipo de Ricardo Gareca y se muestra encantado con el juego de Christian Cueva a quien considera por encima de lo que fue Roberto Palacios.

¿Cuál es tu balance haces de esta fecha doble?

Espectacular, pasamos de estar muertos a pelear la clasificación. Le ganamos a Colombia que era fija para ir la Mundial y le hicimos pelea a un Ecuador en el que todos ‘vuelan’.

¿Qué no te gusta de la selección?

El problema es que no tenemos banca. Ecuador sacó a cinco y metió otros cinco que corrían igual o más que los otro. El campeonato local ayuda poco, sólo Alex Valera saca la cara y eso complica el trabajo de Ricardo (Gareca).

No hay recambio…

Mientras ellos (Ecuador) venden jugadores a Europa, nosotros los traemos de segunda como Gianluca Lapadula y estoy seguro que pocos saben el nombre del equipo de Marcos López.

Se sintió el esfuerzo de Barranquilla…

Veníamos de jugar en el infierno, y a los pocos días sin tiempo para recuperase, volver a jugar con casi los mismos es jodido. Ese partido nos pasó factura.

Extrañamos a Cueva y Lapadula…

Christian Cueva sin ser tan rápido se pasea y es clave y Gianluca Lapadula por lo que corre y mete es importante en este equipo.

Germán Leguía reconoció que César Cueto puso la valla muy alta en la selección (Foto: GEC)

¿Santiago Ormeño y Raziel García te convencieron?

Esos chicos juegan mejor en su club. Santiago Ormeño en su equipo seguro tiene cuatro que le pasan la pelota para que la meta, en la selección es diferente. Tiene que correr como Lapadula o Guerrero, si marca al central, Ecuador no nos anota.

¿Cómo es eso?

El chico que hace el pase para el delantero que anota tuvo tiempo para mirar quien estaba libre y lanzó el pelotazo casi desde tres cuartos de cancha. Ormeño tuvo que taparlo como ellos tapaban a Callens y Zambrano.

German Leguía: “Callens venía y Luis Abram es muy buenito”

Pero Callens también falla al no medir bien jugada…

Venía muerto de Barranquilla, el problema es que no había a quien poner. Abram puede ser, pero no se hace sentir, es muy buenito y el back debe pegar como lo hacían antes ‘Panadero’ Díaz o Manzo.

Raziel también decepcionó…

La toca bien, pero como está acostumbrado a que en su campeonato tiene 30 partidos para arreglarla, cree que será así con Perú, pero con la selección es diferente. Tienes que aprovechar las pocas ocasiones que te dan.

¿Qué te parece Cuevita?

Espectacular, por algo no lo buscaba Boca Juniors . La jugada que hace en el gol de ‘Orejas’ ya no se ve.

Tan bueno es...

Hoy que todos corren y vuelan, él con su habilidad desequilibra. No todo es correr, a mi ese fútbol no me gusta por eso destaco a ‘Cuevita’.

Germán Leguía: “Cueva no llega al nivel de Cueto o Uribe”

Muchos empiezan a compararlo con el ‘Chorrillano’ Palacios y algunos con Cueto…

Con el ‘chorri’ puede ser. Cueva va camino a jugar su segundo mundial y ahí le gana a Palacios, en eso es mejor, pero con César? Son palabras mayores.

¿No existe comparación?

Jamás. Cueto fue de los mejores del mundo. Cueva no llega a ser César Cueto, ni a Julio Uribe o Cubillas, Sotil, Oblitas, Barbadillo, Chumpitaz, Velásquez, esos son de otro lote.

Christian Cueva se perderá su décimo partido con la selección peruana en la era Gareca | Foto: AFP

¿Contento con Lapadula?

Mete y corre, claro que sí. Estoy encantado con él, pero no es Paolo (Guerrero) ojo.

Se extraña a Paolo...

Ayer cuando lo enfocaron junto a Farfán dije con estos dos en la cancha otra sería la historia.

¿Tanto así?

Ambos tienen jerarquía y al rival lo preocupan. Con ellos en cancha, Cueva y Yotún crecen porque el rival ya tiene más a quien marcar y alguno de ellos queda suelto.

¿Te pasó eso?

Cuando jugaba la tocaba fácil y jugaba suelto porque las marcas eran para Cueto, Uribe, Oblitas. La Rosa.

Germán Leguía: “Uruguay no me asusta”

Hay que recuperarlos para el partido en Montevideo…

Paolo Guerrero no creo que en un mes llegue, pero Jefferson Farfán sí. Cuando la ‘Foquita’ entró contra Argentina, en un ratito los complicó, puede ser clave en ese choque por potencia y habilidad.

Nos jugamos la vida ante Uruguay…

Es un grande, pero no me asusta. Ante Venezuela encontraron los goles rápidos, con nosotros será diferente. Nos respetan y llegaremos descansados y con más fútbol.

¿Qué jugador destacas de estos dos partidos?

Me gustó Carlos Zambrano, en los dos encuentros estuvo muy bien. No te lo puedes llevar y arriba va muy bien, es espectacular. No necesita tener continuidad para destacar, lo pones y responde.

¿De qué estamos más cerca, de la clasificación directo o del repechaje?

Le tengo fe a los muchachos, todo puede pasar. Colombia y Chile que nos sacan ventaja en todo pueden quedar fuera, así que si no vamos directos, el repechaje no estará mal tampoco.

La última, ¿Cuánto pierde la “U” con la ida de Gregorio Pérez?

Es una pena su partida, ese tipo de entrenadores ya no se encuentran. El jugador peruano, que es difícil, se siente cómodo con técnicos como ‘Goyo’. (José Reynoso Alencastre).