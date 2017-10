La selección peruana "No es otro grupo, es el mismo", así argumentó el volante Christian Cueva, su idea sobre los jugadores que deben ser convocados a la blaquirroja e incluyó a Claudio Pizarro en una posible clasificación a Rusia 2018.



“Paolo Guerrero viene luchando con la selección hace mucho tiempo. Es un gran jugador, que merece un Mundial. Tanto Paolo Guerrero, como Jefferson Farfán y Claudio Pizarro. Son jugadores que merecen un Mundial por el nivel que mostraron y como peruanos, más allá de ser un futbolista. Es para admirar. Estamos trabajando para que ellos puedan disfrutar de su carrera con un Mundial”, aseguró Christian Cueva, antes de partir a Brasil para integrarse al Sao Paulo.



“No es otro grupo es el mismo. La rotación de jugadores que hubo fue distinta. Lo que la selección consigue, lo hacen los jugadores que siempre han estado allí. Eso incluye a los que están, a los que estuvieron y a los que puedan llegar. La selección es un solo grupo”, agregó 'Aladino' sobre el plantel de la blanquirroja.

Christian Cueva espera y desea convocatoria de Claudio Pizarro: "Merece un Mundial"

Además, Cueva reveló que no quedó conforme con la clasificación al repechaje. "Me hubiese gustado clasificar de forma directa pero es parte del fútbol. Ahora son dos finales, 180 minutos y depende de nosotros", afirmó el mediocampista sobre el partido Perú vs Nueva Zelanda.

