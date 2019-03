Christian Cueva: Su esposa fue operada de emergencia y envía mensaje tras enterarse que jugador 'afanaba' a la 'Chama'

Tras 'El Valor de la Verdad' de 'La Chama' Alexandra Méndez, donde contó que el futbolista Christian Cueva le estuvo enviando mensajes en los que le decía que era muy bonita, le gustaba y quería invitarla a salir, pero que ella lo 'choteó' porque no era de su tipo y era un hombre casado y con hijos. La esposa del jugador del Santos de Brasil envió un extenso mensaje a través de Instagram en el que sostuvo que se encuentra delicada de salud debido a una delicada operación a la vesícula a la que tuvo que someterse tras enterarse que estaba embarazada.



Pamela López Solórzano, quien desde ayer mantiene su cuenta de Instagram en privado, también le dedicó unas líneas al padre de sus hijos y a la popular 'Chama' indicando que "lo que haya sucedido o no con otras personas es responsabilidad de los mismos quienes deberán asumir y actuar con sabiduría"

"Hace semanas tuve días complicados, me operar de emergencia de unos cálculos a la vesícula, tuvieron que retirármela. Quizás sea una operación común en muchos de ustedes, la diferencia era que yo tenía una vida creciendo dentro de mí sumada a la fuerte amenaza de aborto debido a hematomas por algún esfuerzo. Estuve internada porque tuve complicaciones post operatorio. La voluntad de Dios fue que tanto mi bebé y yo salgamos victoriosos y nos aferremos a la vida para cumplir con los propósitos que él nos encomendó", dice la primera parte del extenso mensaje de la esposa de Christian Cueva.



Asimismo, Pamela López Solórzano pidió a los usuarios no involucrarla ni mencionarle temas en los que ella no tiene que ver. "Yo les pido con el corazón que no me juzguen sin conocerme...Yo estoy fuera de esto y se los digo porque es innegable no leer ciertos comentarios tan agresivos, prejuiciosos de algunas personas que no tienen idea de los que yo soy y de lo tanto que cuido a mis hijos. Dios es sabio y él se encargará de poner cada pieza en su lugar en el momento preciso. Gracias por entender".

El mensaje acompaña a una foto en donde se ve a la esposa de Christian Cueva abrazada a sus hijos.

LA CHAMA LE ESCRIBIÓ



Alexandra Méndez, “La Chama”, reveló en “El Valor de la Verdad” que Christian Cueva se interesó en ella , pero que no quiso tener nada con él. “Él tiene esposa o mujer o madre de sus hijos, por eso, por eso, no es ningún soltero. No fue hace mucho tampoco”, señaló Alexandra Méndez.

Alexandra Méndez agregó que Christian Cueva fue insistente con ella y hasta le dijo que estaba en un mal momento con su pareja, pero que ella no le creyó, por lo cual le pidió por favor que deje de escribirle, diciéndole que le contaría la situación a su esposa, pero él no consideró que lo haría y cuando sucedió, el futbolista no volvió a dirigirle la palabra.