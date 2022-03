La actualidad de Christian Cueva entusiasma a todos los hinchas de la selección peruana que esperan verlo brillar y lograr junto a Ricardo Gareca el objetivo en etas Eliminatorias Qatar 2022. Pero lo que ha dejado impresionado a sus seguidores no es su presente, sino una vida pasada que fue revelada por el vidente Mossul junto a otros compañeros de la ′Blanquirroja’ ¡MIRA EL VIDEO!

“Es una persona que ha estado un poco perdido, como un vagabundo, ha sido un chico perdido. Ha tenido cuatro vidas pasadas, pero esta es su última vida. Ha tenido muchos miedos, temores y creo que ha estado en el manicomio, es lo que percibo bastante. Hoy está bien y es porque reencarnamos para sanar aquellos errores de otras vidas pasadas”, dijo para sorpresa de todos.

El conductor de ‘El Deportivo en otra cancha’, Paco Bazán preguntó sobre su relación rota con ‘Aladino’ tras decir parásitos a sus malos amigos. “Hubo resentimiento, pero de aquí en cuatro meses habrá un acercamiento, a partir de una noticia que se sabrá, pero no será nada grave”, señaló.

Vidente Mossul revela las vidas pasadas de los seleccionados (Video: ATV)

“Yoshimar Yotún fue un asesino serial”

Entre los jugadores de la selección el tarotista también comentó sobre el pasado de Yoshimar Yotún flamante refuerzo de Sporting Cristal. “Mis seres superiores me dicen que él tuvo siete vidas pasadas y ha sido una persona que ha sido como un asesino en serie, pero eso fue antes”, aclaró Mossul.

“Doña Mari yo la quiero mucho, pero esto fue antes, no se moleste”, hizo la aclaración ‘Paco’ Bazán, pero el clarividente siguió con su visión. “Él tiene un carácter muy impulsivo, pero creo que en esta vida ya la está sanando muchas cosas. Puede ser que reencarne una vez más”, comentó.

Yoshimar Yotún hace su debut con Sporting Cristal ante la Academia Cantolao. Foto: Sporting Cristal.

El vidente aún veía más en el pasado del volante cervecero. “En una de sus anteriores vidas también ha sido mujer que ha dejado muchas cosas inconclusas en la parte espiritual. No ha sanado muchos errores. Ahora lo está haciendo y lo que más siento es que este año nos va a dar mucha alegría y buenas noticias”, predijo.

“Paolo Guerrero fue médico y Farfán polémica doncella”

Los referentes de la selección Paolo Guerrero y Jefferson Farfán no quedaron fuera de la lectura. “Paolo ha sido un médico muy dadivoso en su vida pasada, ayudó a mucha gente. Él contrajo una enfermedad por el mismo ejercicio de la medicina y de eso murió. Tuvo una vida larga esta es su séptima vida. Tal vez por eso está buscando ahora sanación en la parte espiritual. Él es muy descuidado en su salud, por eso no está bien”, analizó.

Jefferson Farfán y Paolo Guerrero se reunieron en la casa del delantero de Alianza Lima. (Foto: Instagram)

En tanto, el ‘10 de la Calle’ tuvo una sorprendente vida pasada. “Jefferson Farfán fue una doncella que dio todo por amor, pero que nunca recibió nada a cambio estuvo de amor tras amor. Fue una mujer que se dedicó a un trabajo muy antiguo, al más antiguo y tuvo una energía muy densa. Siento que en esta vida atrae esos malos pensamientos a su parte sentimental. Sufrió mucho por amor y esa es una mala energía que él tiene que sanar. No veo que en esta vida se estabilice con una persona”, dijo.

“Gianluca Lapadula fue un guerrero vikingo”

El espíritu combativo de Gianluca Lapadula no es una casualidad y esta forma de no darse nunca por vencido es herencia de su pasado espiritual. “Él ha sido un guerrero, un vikingo que ha estado en muchas batallas. Ha tenido un fuerte carácter, ha sido un gladiador en una época muy violenta y ahora ya no la tiene”, expresó Mossul.

Un momento difícil lo experimentó cuando intentó el pasado de Edison Flores “Ay, Dios mío. Él ha reencarnado dos veces, en la primera murió a los 13 o 14 años. Ahora debe cuidarse del tema del sueño o del cansancio, de repente no está durmiendo bien estos días. Mira como estoy sudando, y es por la energía que me demanda. Él es una persona muy sensible, ha sufrido mucho en esa muerte que tuvo. Es muy fuerte su energía”, sostuvo.

Para Mossul uno de los casos que ha cerrado el ciclo es la ‘Culebra’ André Carrillo. “Siento que tuvo una vida pasada donde murió muy viejo, sufriendo por un amor que se le fue, pero ahora está siendo muy feliz y siento que en esta que vida ha cerrado ese ciclo. Antes fue un tipo muy ermitaño, que en los años setenta vivido en Italia o Francia”, acotó.

“Luis Advíncula fue esotérico o místico”

En el caso de Luis Advíncula el tarotista se mostró sorprendido por su don de clarividencia. “Lo que siento es que en una vida pasada ha tenido ha sido místico o ha estado ligado en el tema de lo oculto. Él ha sido esotérico y siento que tiene mucha suerte en predecir, tiene ese don de la intuición. Por la fecha de su nacimiento (2 de marzo) es una persona intuitiva. El presintió ver venir a Sheyla y que alguien iba a quedar coja, ja, ja, ja”, finalizó.