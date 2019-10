Christian Cueva faltó a entrenamiento de Santos y lo separaron hasta el 2020 | VIDEO  | FOTOS  

Christian Cueva recibió una última oportunidad de parte de Santos y la tiró al tacho. El volante de la selección peruana, quien había recibido permiso para volver a entrenar en Brasil, al parecer festejó su regreso y se olvidó de asistir al entrenamiento del día sábado, y Jorge Sampaoli tuvo una nueva charla con la directiva, pidiendo que no le vuelvan a insistir por el peruano.



Paulo Autuori , quien había abogado por el peruano y por el cual tuvo una nueva chance de regresar al equipo, tuvo que infirmar la nueva falta de disciplina de Christian Cueva y anunció que no volverá a vestir la casaquilla del Santos esta temporada.



"Cueva tiene muchos problemas, todos lo saben. Empeoró debido a la situación que ocurrió y no asistió al entrenamiento del sábado", infirmó Paulo Autuori en la ultima conferencia de Santos.



Christian Cueva no jugará más en Santos por nueva indisciplina

Para Jorge Sampoli, el peruano Christian Cueva no forma más parte de su equipo y ahora el ex DT de la selección peruana espera que la ayuda para 'Aladino' llegue desde fuera de la cancha.



"Existe todavía una posibilidad de hacerle algo por él pensando en el próximo año. Por el momento ya no jugará en Santos este año. Para que eso suceda, debes tener otra parte que lo quiera (Jorge Sampaoli). La idea es hacer algo por él fuera de Santos", agregó el directivo del cuadro paulista.