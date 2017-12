Christian Cueva festejó Navidad cantando a todo pulmón "Si no me dan de beber lloro" [VIDEO]

Christian Cueva está de vacaciones y disfruta merecidamente tras regalarle al Perú, junto a sus compañeros de la selección, la clasificación al Mundial luego de 36 años y ahora publicó un video en Instagram de una fiesta con los suyos.



Christian Cueva celebró con sus amigos y familiares, y no dudó en publicarlo en su cuenta Instagram. En las imágenes se aprecia a Aladino cantando a todo pulmón.



Junto a la canción "Si no me dan de beber lloro" del reconocido y popular grupo de salsa 'El gran combo', Christian Cueva comenzó a grabar mientras cantaba sin parar y mostraba detalles de su reunión familiar.



'Aladino' tiene otro motivo para celebrar. Hace pocos días Christian Cueva anunció que su esposa, Pamela López, está esperando un bebé y lo más importante es que confirmó que será hombrecito. Así la familia Cueva-López junto a la mejor hija Brianna, seguirá creciendo.

Mira el video de Christian Cueva celebrando la Navidad:

Christian Cueva festejó Navidad cantando a todo púlmon "Si no me dan de beber lloro"

Christian Cueva luego de las vacaciones se integrará a Sao Paulo en el inicio de la temporada 2018 y posteriormente estará concentrado en los partidos de la selección peruana en la fecha FIFA de amistosos, ante Croacia e Islandia en marzo.

