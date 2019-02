Christian Cueva no fichará por Independiente: Se quedará en Krasnodar por altas pretensiones económicas

La novela llegó a su fin. Tras idas y vueltas en las últimas semanas, hoy se pudo conocer que Christian Cueva no fichará por Independiente de Argentina. El volante de la selección peruana se quedará en Krasnodar de Rusia.



Al parecer, Independiente de Avellaneda no aceptó el alto salario que Christian Cueva pidió a último momento. Además de no ponerse de acuerdo en quién debe asumir el cargo por el mecanismo de solidaridad (pago del 5% del monto del pase entre los clubes que formaron al futbolista).



"Se cayó el pase de Christian Cueva. Se lo acaban de avisar los dirigentes del Rojo a sus abogados y ahora al club ruso. El 5% del mecanismo solidario, más impuestos, más el cambio a último momento del salario del futbolista tiraron la operación atrás en medio de la carga del TMS", indicó el periodista de TyC Sports, Matías Martínez.



Las altas pretensiones de Christian Cueva tampoco gustaron al técnico de Independiente, Ariel Holan. "No vamos a hipotecar el club por un jugador", lanzó.