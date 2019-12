Christian Cueva hizo mea culpa sobre los errores que cometió fuera de los terrenos de juego y pidió respeto para su familia. “Estoy en proceso de sanación”, resaltó el todavía jugador de Santos en entrevista para el programa ‘Sobremesa’ de Radio Ovación.

VIDA PERSONAL

- “Siento mucha cólera, he cometido errores en mi vida por confusiones personales que he tenido. A mí me duele mucho que todas esas cosas que he cometido tengan que lastimar mucho a mi familia. Yo no veo TV pero siempre me comentan que sale a hablar tal o cual persona y estoy cansado de eso. Ya no tiene sentido que las personas se sigan sentando y buscar el morbo a eso, por más que se diga sea verdad o mentira, eso ya es maldad. Yo no voy a hablar con medios de espectáculos, no quiero esa vida para mí, quiero que termine esto y que se respete un poco a la familia, a mis hijos nada más”.

- “Lo que tuve que pedirle perdón a Dios y a mi familia, ya lo hice. He tenido que conversar este caso con mi señora, que la situación que he estado pasando, no por una crisis de pareja, ha sido una confusión personal. Ya no tiene sentido que las personas se sigan sentando y buscar el morbo a eso, por más que se diga sea verdad o mentira, eso ya es maldad. Yo no voy a hablar con medios de espectáculos, no quiero esa vida para mí, quiero que termine esto y que se respete un poco a la familia, a mis hijos nada más”.

SANTOS / ROSARIO CENTRAL

- “Se me hace difícil hablar de otros clubes ya que le tengo mucho respeto a Santos. Por todo lo que he pasado, se han abierto posibilidades por otro lado, conversé con la gente de Rosario Central, los escuché, pero habrá que esperar para ver qué sucede, tengo que volver a Brasil para hablar con el Presidente del club y ver qué piensan ellos. Los primeros días de enero veremos qué sucede, por ahora todo lo está manejando mi representante, si en algún momento hay posibilidades por otro de salir de Santos o seguir en el club”.

SELECCIÓN PERUANA

- El grupo siempre se apoya y eso es lo que uno rescata, nos puede ir bien o mal, pero el grupo está fuerte, eso me deja muy tranquilo y todos los que estamos allí estamos pensando en lo que viene para la Selección, luchar en la Copa América, volver a otro Mundial, etc".

ALIANZA LIMA EN LA FINAL / JUAN PABLO VERGARA

- "Fue algo lindo saber que Alianza estaría en la final. Felicité a Pedro (Gallese). Soy hincha de Alianza. Alianza campeona. Estamos con fe".

- “Fue triste también. Pensé ver a mi amigo, Juan (Pablo Vergara), que en paz descanse, porque para mí es un amigo. Enterarme de esa noticia (su muerte) fue dura. Una pena. Él se preparó mucho para poder tener una final del torneo. Sé que Dios lo tiene al lado. Le mando un abrazo a su familia”.