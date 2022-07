CIERRA FILAS CON SU ‘PAPÁ’. La despedida de Ricardo Gareca y el ‘maltrato’ al que se ha visto sometido por el presidente de la FPF, ha sido demasiado para Christian Cueva, quien habría anunciado su renuncia a la selección peruana , según informó el programa ‘Pitazo Final’ de Radio Ovación, mientras transmitía la conferencia de prensa del DT en el hotel Hilton.

Programa de Radio Ovación infirmaba sobre posible renuncia de Christian Cueva a la 'Blanquirroja' (Video: Ovacion.pe)

Ricardo Gareca confiensa que iba a traer a su familia a Perú

“Hay un detalle que sí, que lo he hablado con mi familia, y cuando yo me he ido, había un interés de la selección concreta de que nosotros continuemos y había un interés nuestro también de continuar. A tal punto llegó este interés que yo me fui unos días de vacaciones con mi familia estando acá en Lima y luego volvimos, pues necesitaba irme unos días con mis hijos y mi esposa ”, dijo el DT.

“ Con todo esto le dije a mi familia lo que nunca había planteado, o sea, por todo lo que el presidente me manifestaba, Juan Carlos Oblitas, y por el interés concreto de continuar al frente de la selección y en las vacaciones les dije que me acompañen viviendo acá en Lima , por todo lo que se hablaba y hablamos. les dije que necesitaba acompañamiento”, confesó sobre el momento, ilusionado con su renovación.

Ricardo Gareca agradece a todos menos a Agustín Lozano

“Quiero agradecerle Juan Carlos Oblitas, porque el siempre confió en mí y todos los momentos que hemos atravesado y quiero agradecerle su apoyo y la experiencia que y tuvo en determinadas situaciones y es una persona indispensable. A Edwin Oviedo que le hizo cargo a Juan Carlos y siempre nos sentimos protegidos con su apoyo y valorizados por él en todo aspecto y nos dio todo el respaldo y la valorización en estos ocho años”, dijo al incio de su conferencia.

“Aunque el no este físicamente en la federación siempre tuvimos contacto y sentimos. Agradecerle al él y haberle hecho caso en contratarnos. Agradecerle también a todos mi comando técnico a Nestor (Bonillo), Sergio (Santín) y todos el comando técnico de lujo que nos llevó a llevar la expectativa de todo un país”, agrego.

“Agradecer a los jugadores que fueron vitales, a los que tuvieron una convocatoria y los que estuvieron siempre, y que aceptaron todos los requisitos que les pedimos, les agradezco mucho. Estoy más convencido cuando nos vamos, de lo que pensaba de ellos cuando llegué. Esa frase que dije la volvimos algo real y no en una frase para quedar bien”, añadió el ‘Tigre’.