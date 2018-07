Christian Cueva: La indignante "disculpa" de sujeto que lo insultó en avión [VIDEO]

Como se sabe, Christian Cueva recibió insultos por parte de peruano Renzo Quiroz, quien luego de aterrizar en Madrid (España) mandó un video en el que se "disculpa" con el hincha, pero no con el jugador de la selección peruana.



"Acabo de aterrizar en el aeropuerto de Madrid y me entero de muchas cosas. La verdad, no pensé en tanta magnitud. Pido disculpas a quien haya hecho daño, pido disculpas públicas, lo siento mucho de corazón", señala Renzo Quiroz.



Christian Cueva se pronunció tras insultos de sujeto en avión rumbo a Rusia

"Pido disculpas públicas una vez más a la hinchada, al pueblo peruano, soy peruano y jamás dejaré de serlo", cerró el sujeto sin mencionar al verdadero afectado, Christian Cueva .

Video: Hincha que insultó a Cueva

Christian Cueva recibió todo tipo de solidaridad por parte del hincha peruano, los futbolistas y demás personajes de la televisión nacional.