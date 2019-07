Christian Cueva: Jorge Sampaoli le hizo esta advertencia a su regreso a Santos |VIDEO |FOTOS  

Le metió corriente. Jorge Sampaoli , entrenador de Santos FC , ha sido muy firme sobre el momento que atraviesa Christian Cueva en el equipo brasileño, donde el peruano no solo es resistido por la crítica, sino hasta por los propios hinchas del cuadro paulista.



Jorge Sampaoli ha reconocido que el peruano no esta en un buen momento y que lo ya en su mejor rendimiento. "A Christian Cueva le ha costado la adaptación a la forma de jugar del equipo. Todo lleva un tiempo, pero como en el fútbol no hay tiempo, el reclamo es que Cueva ya no sirve, pero no es así", dijo el DT argentino.



El estratega no tuvo reparos en pone más presión al volante incaico. "Nosotros tenemos que seguir trabajando para que él se acomode rápido al equipo y nos aporte. Cueva tiene que dar más de lo que puede, porque puede dar más que otros", agregó Sampaoli.



Jorge Sampaoli habla de Christian Cueva y su regreso a Santos

Christian Cueva debe de regresar en las próximas horas a Brasil luego de pasar unos días de vacaciones luego de disputar la Copa América.