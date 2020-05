Sin tapujos, así se mostró Christian Cueva al hablar de Jorge Sampaoli en entrevista para Movistar Deportes. Para el volante de la selección peruana, su extécnico en Santos jamás le dio la cara para arreglar las cosas en el club.

“A Jorge Sampaoli no le gusta el ‘chocolate’, pero no puedo negar que es un entrenador que tiene buenas ideas. Una cosa son sus ideas dentro del campo, que uno tiene que obedecer y responder a eso”, arrancó Christian Cueva.

“Nos dimos la mano y le dije que buscaría mi rumbo, pero no fue así. Me dijo que venga mañana para darle vuelta a esto y llego al día siguiente y me di con la sorpresa que no podía entrenar. En otras palabras, fue una falsedad”, contó el actual jugador de Pachuca de México.

“Si dice una cosa y luego sale con otra es porque no se atreve a dar la cara y ser frontal. Nunca fue sincero conmigo”, cerró fuerte el popular ‘Aladino’.

