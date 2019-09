Christian Cueva: "Jorge Sampaoli tiene razones para no utilizarlo"| VIDEO | FOTOS

Christian Cueva , no supera los momentos difíciles desde su llegada a Santos y parece que la situación no encuentra una luz al final del túnel. Jorge Sampaoli ha vuelto a dejarlo fuera de lista, esta vez, ante Fluminense por el Brasileirao y la decisión ha sido apoyada por el presidente del club, José Carlos Peres.



Los periodistas de 'Globoesporte' intentaron que el presidente le corrija la tarea a Jorge Sampaoli y por el contrario el titular del club, tomó distancia de Christian Cueva.



"Perdió peso, está delgado. Jugó el segundo tiempo en el Maracaná (contra Flamengo, el día 14) y estoy seguro de que está en su punto, pero yo no alineo. El DT arma el equipo y tiene razones para no utilizarlo...", dijo el mandamás dejando entrever que el entrenador asume que el problema de ' Aladino' va más allá de la parte física.





Christian Cueva había regresado ante Flamengo

"No discuto la parte técnica. Yo cuido todo fuera del campo y Sampaoli dentro", aclaró José Carlos Peres quien a confiado en el criterio del argentino para tener al margen al peruano quien no ha tenido continuidad desde su llegada al club que es tercero en el Brasileirao detrás de Flamengo y Palmeiras.



En medio de esta situación complicada para Christian Cueva, Ricardo Gareca seguiría brindándole su confianza y estaría en la convocatoria a la selección peruana para los amistosos ante la selección de Uruguay en Montevideo y en Lima.