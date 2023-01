La situación de Christian Cueva, quien actualmente se encuentra sin equipo desde su desvinculación con la FAteh es un tema que tiene más que preocupado a Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, quien está en permanente diálogo con el entrenador de la selección peruana, Juan Reynoso.

Para el popular ‘Ciego’ el mal inicio de la temporada 2023 para ‘Aladino’, le genera preocupación pues ya lleva va a cumplir un mes desde que no tiene actividad competitiva y no se concreta su vinculación con Alianza Lima.

“ Sí me preocupa que algunos jugadores estén en el ‘limbo’ con el tema de la continuidad en su carrera (por Christian Cueva). No he hablado con él. En los últimos tiempos después de lo que se dio sobre estos problemas en los que regresó de Arabia Saudita no he podido hablar con é l ”, reconoció.

Oblitas se refiere a la situación de Christian Cueva (@directvsport)

Christian Cueva viajará a Brasil para ‘arreglar’ con Santos FC

Sin embargo, informó que el Christian Cueva tendría proyectado salir del país para solucionar un impase legal que le permita jugar en Matute. “ Tengo entendido que iba a viajar a Brasil para ver todo este tema con Santos FC, pero acá lo principal es que vuelva a jugar, lo ideal es que sea a una competencia más alta que la de acá , pero si el no puede hacer eso, que llegue a Alianza Lima es un plus para el fútbol peruano y que de cuenta que tiene que hacerla pues jugará Copa Libertadores ”, reconoció.

Juan Carlos Oblitas confiesa, además, su deseo de que el conductor de la selección peruana no se vea afectado por el fallo final del TAS. “ Lo más importante es que soluciones este problema, porque además de la multa que tiene que pagar, son seis meses de suspensión y eso es lo que nos preocupa enormemente ”, expresó con cierta angustia.

Para el directivo no entrenar a nivel profesional puede pasarle factura al número 10 de la ‘Blanquirroja’. “ Si tú no estás trabajando normalmente en un club, pierde mucho, facultades física sobre todo. Entonces eso es algo donde hemos recibido una ayuda divina, en ese sentido, porque las Eliminatorias empiezan en junio y da tiempo como para que se recuperen algunos jugadores ”, expresó con esperanza.