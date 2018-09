Christian Cueva: Julio César Uribe se defendió y dijo esto sobre polémico comentario contra jugador  [VIDEO]

En el programa "Fox Sports Radio Perú", Julio César Uribe , ex técnico de la selección peruana, le respondió a Christian Cueva, quien mostró su incomodidad por duro comentario del 'Diamante'. "Para mí no es un jugador extraordinario", había dicho sobre el mediocampista.



"Es un país donde el conflicto es el común denominador en el día, responder con el hígado es una muestra de inmadurez y de falta de inteligencia", arrancó Julio César Uribe.



"Entiendo su malestar porque de repente él no ha leído o visto el programa y ha sido informado por gente que destila veneno. En función de ello ha respondido en la forma que mí particularmente no me afecta porque en todo momento hemos reconocido que es buen jugador y se le pide más por sus cualidades", continuó el 'Diamante'.



"CUEVA ES UN BUEN JUGADOR Y UNA BUENA PERSONA" Julio Uribe aclaró su opinión respecto de Christian Cueva, luego del cruce de declaraciones.

"Yo sigo pensando, y ratifico lo que siempre he dicho de él, que es un buen jugador y es buena persona. Eso no tiene por qué cambiar", cerró muy tranquilo Julio César Uribe.