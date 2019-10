Christian Cueva llegó a Lima en medio de problemas familiares y corte de sueldo de Santos | VIDEO | FOTOS

Christian Cueva , arribó a Lima y lo hizo de manera sorpresiva, luego que Santos anunciara sus separación definitiva por todo el 2019. El volante habría regresado para solucionar un nuevo problema familiar.



Christan Cueva no prestó declaraciones, pero personas allegadas al jugador como Alberto Masías mostraron su preocupación por el momento emocional del volante.

"Hace dos días hablé con él y me manifestó lo mal que se siente. Lo sentí decaído, como pidiendo auxilio para su vida. Lo conozco desde los 14 años y su comportamiento era excelente. La gente que se le acercó lo pudo haber mal influenciado", dijo el coordinador deportivo de la Universidad San Martín.



Christian Cueva llegó y no fue recibido por su esposa o algún familiar y rápidamente ingresó al Hotel Costa del Sol que se encuentra dentro del Aeropuerto Jorge Chávez.



Christian Cueva llegó a Lima por temas familiares

Santos FC se ha protegido y en acuerdo con el volante ha acordado que el jugador solo cobrará un porcentaje mínimo de su sueldo. "Christian Cueva ha firmado un término que establece un descuento en su salario durante su tiempo libre. Santos quería tener cuidado con los nuevos actos de indisciplina del volante", detalló Gazeta Esportiva de Brasil.





Christian Cueva no fue considerado por Ricardo Gareca para los amistosos que la Selección Peruana jugará ante Colombia y Chile en noviembre y explicó los motivos "Cueva es importante pero en este momento optamos por ver a otros jugadores. Nos queda tiempo, ojalá que pueda ir arreglando su situación", aclaró.