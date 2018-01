Christian Cueva: Este es el mensaje para los hinchas de Sao Paulo que luego borró de su cuenta de Instagram

Christian Cueva viene generando polémica en Brasil. El mediocampista nacional pidió no viajar con el equipo de Sao Paulo para el duelo contra Mirassol por la fecha 3 del campeonato Paulista.



Según explicó Christian Cueva en Instagram, el comando técnico de Sao Paulo lo iba a poner en la banca, por lo que prefirió no ser parte de la plantilla y quedarse para analizar ofertas de otros clubes.



Sin embargo, Christian Cueva terminó borrando la publicación de su red social. Igual, lo puedes leer a continuación:



"A los hinchas de Sao Paulo les digo que me gustaría aclarar mi ausencia ante Mirassol. Estoy tan comprometido con el club, que en el último partido no estaba programado para jugar y yo pedí jugar para ayudar a Sao Paulo. Esperaba jugar mañana para estar bien físicamente ante Corinthians, pero la comisión de técnica decidió mandarme al banco de suplentes. Entonces pensé que yo no era tan importante para este momento, Por eso pedí no viajar y analizar las propuestas que han llegado para mí. Estoy a disposición siempre para ayudar a este club, jugando".

Publicación de Christian Cueva en Instagram Publicación de Christian Cueva en Instagram

¿En qué terminará esta historia? ¿ Christian Cueva terminará dejando Sao Paulo por otro club? Lo cierto es que los hinchas y dirigentes del 'Tricolor' están molestos con el mediocampista peruano.