Christian Cueva fue expulsado de manera infantil en el Sao Paulo vs Rosario Central por la Copa Sudamericana, y aunque su equipo pasó a la siguiente fase del torneo continental, 'Aladino' fue a reclamarle a uno de sus rivales una vez culminado el encuentro.



Christian Cueva, quien ingresó en el minuto 55 de la segunda parte, metió un 'planchazo' a un jugador de Rosario Central a los 91' del partido, cuando Sao Paulo ganaba 1-0 y prácticamente tenía asegurado su pase a la siguiente fase de la Copa Sudamericana.



Sin embargo, tras el partido entre Sao Paulo vs Rosario Central, Christian Cueva se acercó al jugador Néstor Ortigoza y comenzaron a discutir.



Los jugadores de Sao Paulo y Rosario Central tuvieron que intervenir para que la pelea entre Christian Cueva y Néstor Ortigoza no llegue a mayores.

Christian Cueva y Néstor Ortigoza tuvieron que ser separados por sus compañeros. (Video: Fox Sports)

