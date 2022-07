Tras las conferencias reveladoras de Ricardo Gareca y de Juan Carlos Oblitas, nuevos detalles de la selección peruana saltan a la luz y uno de ellos tiene que ver con Christian Cueva, de quien se dijo tomó la decisión de renunciar a la ‘Blanquirroja’, pero también habría sufrido una controvertida orden del comando técnico que le impidió seguir trabajando junto a su coach deportivo José Neyra.

Silvio Valencia aprovechó su programa ‘Minuto Caliente’ para revelar este dato, a pesar que en su momento, el preparador físico recibió un audio de gratitud de parte de su colega, Néstor Bonillo, por acompañar a ‘Aladino’ hasta Arabia Saudita para trabajar su físico de cara al último tramo de las tramo de las Eliminatorias Qatar 2022.

“ Ustedes saben por qué Christian Cueva dejó de trabajar con José Neyra , su preparador físico. Nosotros manejamos la información que nadie se la dice. En el último momento cobró un protagonismo importante y a quién no le gustó ese protagonismo. No le gustó al cuerpo técnico y saben lo que le dijeron a Cueva: Saca a ese señor ”, expresó el comunicador.

Christian Cueva tuvo que despedir a coach por este perdido (Video: @minutocaliente)

“ Lo sacaron al señor José Neyra. Sintieron pasos por un entrenador especial, porque venía agarrando mucha fuerza. todos querían que Neyra los entrene. Esto no le gustó a Néstor Bonillo, porque muchos ya hablaban para que el entrenador se sume a la federación. Eso no lo cuentan, entrevistemos a Neyra ”, dijo el polémico personaje que dejó entever que Agustín Lozano tendría en mente sumar al porfesional al nuevo staff de preparadores físicos en la Videna.

Silvio Valencia sobre renuncia de Cueva a selección: “Que se vaya”

En otro momento, el comunicador se expresó sobre la posible renuncia de Christian Cueva a la Selección peruana tras la conferencia de Ricardo Gareca. “ ¡ Que se vaya Cueva, hermano! No estamos para rogarle a nadie, la selección no está para rogarle a nadie ”, dijo y comentó su posición ante Lozano exigiendo la renovación de Ricardo Gareca “ O sea que él hace rabietas, ‘si no está Gareca, no juego’, por favor la gente no está para rabietas, no estamos para rogar ”, señaló.

Como se sabe un impase entre Christian Cueva y Silvio Valencia hizo que este último pierda su trabajo en Exitosa Radio en la previa al repechaje Qatar 2022.“ Si quiere irse que se vaya. Quién es Cueva para ponerle condiciones a Lozano, Quién es Cueva. No seas malo, mejor que le diga a Agustín Lozano, ya no voy a llevar al que vende ceviche y camote, porque no le dice: me equivoqué al llevar al que vende ceviche. Queremos profesionales 100% en disciplina ”, sentenció.