Christian Cueva: Con estas palabras pidió perdón a los hinchas de Sao Paulo [VIDEO] 

Christian Cueva no soportó la presión y aflojó. El volante de Sao Paulo , quien ha sido criticado por una publicación en Instagram en la que se niega a viajar con el cuadro 'Tricolor' al saber que no sería titular, no aguantó más el cargamontón y ofreció disculpas a todos los fanáticos del cuadro paulista.



Christian Cueva, recibió un jalón de orejas hasta de su propio representante, Fernando Rada, quien lo habría hecho entrar en razón. "Me tocará trabajar el doble para ganarme nuevamente el cariño de la hinchada de Sao Paulo. Les pido disculpas, yo respeto mucho el manto sagrado del club", dijo para el canal NexTV.



El atacante de Sao Paulo ahora sí bajó el tono y se sometió a la voluntad del club. "Me costó ganarme un puesto. No me creo ni esto ni lo otro, estoy muy agradecido al club. Tengo contrato y si el DT me tiene en cuenta, ahí estaré", dijo Christian Cueva.



Sin duda, Christian Cueva ha visto peligrar su presencia en Rusia 2018, al saber que no tendría continuidad en Sao Paulo y reaccionó. "Yo tengo que trabajar para ganarme la convocatoria. Siempre quiero jugar, y más en un club como Sao Paulo que siempre apostó por mi", dijo el volante luego de la advertencia lanzada por Ricardo Gareca a todos sus seleccionados.



Finalmente, el mediocampista de Sao Paulo insistió en que no fue él quien publicó su polémico mensaje en Instagram. "Tengo una persona que trabaja conmigo en la red social y hubo una confusión. Por eso quiero pedir disculpa. La persona que trabaja conmigo es peruano y al mandar el mensaje en portugués hubo confusión. Por eso tuvimos que borrarla, porque no era lo que uno quería decir. Fue eso lo que incomodó a la hinchada, pero de mis actos tengo que hacerme responsable", finalizó Christian Cueva quien al parecer tuvo un nuevo diálogo con Raí, director deportivo del equipo.