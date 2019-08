Christian Cueva: Paulo Autori anunció malas noticias para volante y su futuro en Santos |VIDEO |FOTOS  

Le bajaron el dedo. Mientras Christian Cueva vive días de angustia velando por la salud de su recién nacida hija, desde Brasil, llegan terribles noticias. Paulo Autuori , Director Deportivo del Santos FC anunció que el peruano se encuentra en calidad de 'Transferible'.



Paulo Autuori aclaró el panorama de Christian Cueva quien no ha jugado con Santos, desde antes de su participación en la Copa América 2019. "Santos tiene más extranjeros de los previsto y a los jugadores no les gusta no tener actividad. Jorge Sampaoli fue claro. Ya conversó con ambos (Cueva y Bryan Ruiz)", dijo el directivo y ex entrenador de la selección peruana.



El exentrenador y ahora dirigente reconoce que 'Aladino' tiene su futuro proyectado fuera del club. "Las propuestas (por Christian Cueva) existen y son estudiadas. No contará con oportunidades, el entrenador ya fue claro con él ", añadió agregó el brasileño.



Malas noticias para Christian Cueva desde Brasil

Mientras en Sao Paulo, realizaba estas declaraciones, Christian Cueva se encuentra en Trujillo, gozando de un permiso especial de Santos, debido a un problema de su hija que nació con solo 30 semanas de gestación y se encuentra en observación por personal de neonatología.