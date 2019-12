Christian Cueva salió con todo para limpiar su imagen en Santos. El mediocampista de la selección peruana arremetió contra Jorge Sampaoli, su extécnico en el cuadro brasileño, quien señaló que el jugador tenía mala imagen en el club. ¡Qué fuerte!

"Fue mentira que tenga mala imagen en el club. No hay una imagen mía con Santos FC porque no jugué. Mi tema fue personal con el entrenador. Tuve que soportar muchas cosas porque no quiero cometer los mismos errores. Esto fue personal, no tuvo nada que ver con la institución", señaló Christian Cueva en 'Sobremesa' de Radio Ovación.

Asimismo, Christian Cueva explicó que jamás cometió una falta en Santos y que siempre estuvo a disposición del equipo.

"Esto lo hizo ver el entrenador. El presidente supo que estaba a disposición de ellos. No cometí faltas, me mandaron a entrenar separado y tuve que aceptarlo. Estaba preparado para jugar siempre, trabajaba callado. ¿Por qué creen que Sampaoli no sale bien del equipo? Era una persona que no tenía respeto a todo", cerró.

En la actualidad, Christian Cueva entrena por separado para no perder ritmo futbolístico. Hace poco estuvo trabajando con el plantel de César Vallejo de Trujillo. Ojo: todavía pertenece a Santos de Brasil.