Christian Cueva: Periodistas de Brasil critican sus engreimientos en Sao Paulo [VIDEO]

Christian Cueva , recibe palos de todos lados. Primero de sus directivos, luego de los hinchas y ahora el turno ha sido de los periodistas de cubren diariamente los entrenamientos de Sao Paulo.



En medio de todo el huracán desatado por Christian Cueva, los cronistas brasileños de Globoesporte, Marcelo Hazan y Alexandre Lozetti, firmaron una nota en la que revelan algunos detalles pocos profesionales del jugador de Sao Paulo y rasgos de su personalidad que tampoco son agradables.



Ambos periodistas señalaron que Christian Cueva pidió al entrenador, Dorival Junior, no jugar el partido de este miércoles ante Mirassol por el Campeonato Paulista. Una actitud que Raí, director deportivo de Sao Paulo, ha condenado. “No está plenamente comprometido con el club”. A lo que el peruano respondió con un mensaje en Instagram, que luego tuvo que borrar.



Periodistas dan con palo a Christian Cueva por sus engreimientos en Sao Paulo

“Christian Cueva es un pésimo profesional y eso está probado por todos los días que pasó en Perú, cuando debía estar entrenando. Pasó en el 2017, como a inicios de este 2018. Pero su contrato va hasta 2021. Hoy Sao Paulo tiene que decidir cuando venderlo y no pasar por alto las actitudes de un jugador engreído”, firmaron Marcelo Hazan y Alexandre Lozetti. A las críticas también se sumó otro periodista paulista, Lédio Carmona.



El Sao Paulo no tiene interés en negociar a Christian Cueva en este momento. La oferta de Al-Hilal rechazada era de 7 millones de euros, con una promesa verbal de que podría llegar a 8 millones de euros (31,8 millones de dólares). El Tricolor respondió que no sería necesario aumentar para esa cantidad, pues no va a venderlo antes de Rusia 2018.