Christian Cueva no estará este martes cuando la selección peruana enfrente a su similar de Ecuador por la fecha 16 de las Eliminatorias Qatar 2022, pero eso no es impedimento para que el popular ‘Aladino’ muestre seria preocupación por su compañero Gianluca Lapadula quien ha sufrido una nueva desviación de su tabique nasal, tras el choque con un rival colombiano.

El mediocampista de la ‘Blanquirroja’ aprovechó su acercamiento con los hinchas y con los medios de comunicación para hablar del preocupante momento del ‘Bambino’. “Gianluca es un tipo que entrega todo por su selección. Creo que lo están desfigurando a mi compadre, pero él pone la cabeza, la cara, todo porque realmente él se identifica al ciento por ciento con el Perú”, dijo.

Christian Cueva también aprovechó para explicar lo que significa el término ‘Chocolate’. “Realmente es un término nuevo para todos, y es bonito cómo lo toman, pero nosotros cuando hablamos de ‘chocolate’ es para jugar lindo, para jugar bien, pero sin descuidar la responsabilidad que uno debe tener a la hora de hacerlo”, contó.

Christian Cueva se preocupaó por Gianluca Lapadula (Video: ATV )

Christian Cueva: “Estaré apoyando desde donde me toque "

El mediocampista no estará este martes ante la selección de ecuadro tras recbir una nueva tarjta amarilla que lo dejó inhabilitado. “Estoy contento y feliz de conseguir el objetivo, paso a paso. No voy a poder estar para este partido, pero igual estaré apoyando desde donde me toque. Creo que el grupo está mentalizado para lo que quiere que son los tres puntos, así que vamos air con mucha tranquilidad y humildad”, dijo el popular ‘Aladino’ mientras atendía a los hinchas en una ‘firma de autógrafos’ en La Victoria.