Christian Cueva le pide perdón a su familia tras revelaciones de la 'Chama' en EVDLV | VIDEO

Christian Cueva se pronuncia. El futbolista de Santos se unió a la selección peruana de fútbol en Estados Unidos para la preparación antes del partido que tendrá la blanquirroja ante la selección de Paraguay, en New Jersey.

Desencajado, el futbolista se refirió no solo a su convocatoria a la selección peruana, sino también a la polémica que se desató luego de que su nombre fuera mencionado en El Valor de la Verdad de Alexandra Méndez, 'La Chama'.

En entrevista con ATV+, Christian Cueva se refirió a lo dicho por la venezolana, quien reveló que el futbolista la afanaba por redes sociales y que, para evitar que lo siga haciendo, le escribió a Pamela López, pareja del seleccionado.

"Quizá tuve un episodio ahora último (La Chama en EVDLV) que no fue nada agradable para mí ni mi familia. Estaba planificado con mi familia que ellos vayan para la Copa América y estuvieran mis hijos ahí. Son cosas que pasan ahora y las tengo que asumir", señaló Christian Cueva.

El jugador de Santos manifestó que el tema contra Alexandra Méndez lo verá con sus abogados y de ese tema no se referirá, pero lo que sí quiso dejar en claro son las disculpas públicas a su familia, esposa e hijos, quienes sufren tras las revelaciones de la Chama.

"Realmente fue duro para mí y para ellos sobretodo porque quien pasó por estas cosas fui yo. Pero eso ya se verá legalmente y no tengo miedo en decirlo. Ahora solamente pido las disculpas a mi familia que está viviendo este momento y que no volverá a suceder porque no se lo merecen", declaró el futbolista.

Finalmente, Christian Cueva lamentó que tras toda la polémica su familia no haya podido viajar con él a los partidos amistosos en Estados Unidos. Además, indicó que es una lástima que personas por redes sociales dejen comentarios maliciosos a su esposa por ese tema, cuando ella no tiene nada que ver.

"Sin duda mis padres son importantes para mí y la pasaron muy mal, pero yo ya tengo una familia hecha entonces es más que nada por ellos las disculpas del caso porque no se merecen de que tantas personas por redes sociales las puedan insultar. Ningún ser humano tiene el derecho de decir tantas cosas sin saber la verdad, pero bueno eso lo dejo en manos de mis abogados, por ese lado no me refiero más. Lo único que sí son las disculpas del caso a mi familia de manera pública. Lamentablemente me hubiese gustado que acompañen en este momento aquí (Estados Unidos)", finalizó Christian Cueva.