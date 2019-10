Christian Cueva: Prensa brasileña lo agarró a palos y confirma este castigo de Santos FC | VIDEO | FOTOS 

Christian Cueva sigue recibiendo palos, esta vez los golpes llegaron del ex jugador, Walter Casagrande Jr, quien al volante peruano, tras su ultima pelea en una discoteca y confirmó que Santos lo ha suspendido.



Con el jugador entrenando el la selección peruana el ex jugador no dudó en descargar su artillería contra 'Aladino'. "Perdió, Santos perdió. Invirtió mal, pensó mal, Jorge Sampaoli creía que Christian Cueva podía hacer algo, pero no hizo una asistencia, no marcó un gol, llegó tarde, no respeta y no solo a Santos, tampoco respetaba a Sao Paulo", comentó Casagrande en el programa de 'Globo Esporte'.



Asimismo, confirmó lo que Christian Cueva había negado a su llegada a Perú. "Lo que Santos está haciendo es correcto: suspenderlo, que entrene por separado, porque además de la indisciplina, la falta de compromiso, también puede comprometer a otros jugadores", añadió el conductor.



"Lo que Christian Cueva hizo con Santos y Sao Paulo, me da vergüenza, no es profesional”, añadió el presentador del programa.



Christian Cueva pasa días de tensa calma en la selección peruana, donde Ricardo Gareca ha decidido hacerle una espacio para que recupere la confianza, perdida en su club. En Brasil, la directiva de Santos analiza la posibilidad de poder transferirlo a otro club.