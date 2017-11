Christian Cueva no se presentó en Sao Paulo tras clasificar a Rusia 2018 y planean castigarlo

Christian Cueva se metió un problema por no presentarse a tiempo en Sao Paulo tras lograr la clasificación con Perú al Mundial Rusia 2018. ¿Cuál fue el retraso del mediocampista nacional?



Según se conoce, Sao Paulo esperó a Christian Cueva el último viernes para los entrenamientos de rutina. Pero el popular 'Aladino' no llegó. Y tampoco lo hizo el sábado.



"Por ahora, la posición oficial del Sao Paulo es que Cueva tuvo un 'inconveniente' y por eso no regresó, pero el caso está siendo estudiado y no se descarta la posibilidad de una sanción", puso el diario "Lance".



Dicho medio también dio a conocer que el técnico de Sao Paulo, Dorival Junior, estaría molesto con esta situación, ya que su equipo juega hoy ante Botafogo por el Barsileirao y Christian Cueva es pieza fundamental en su lucha por no descender de categoría.