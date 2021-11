Christian Cueva está con la ‘sangre en el ojo’, pensando en el Perú vs Bolivia. El mediocampista de la selección peruana se ha mostrado alejado de escándalos, indisciplinas y fuera del radar de ‘Magaly TV La Firme’, contando las horas para afrontar la fecha 13 de las Eliminatorias Qatar 2022 y cobrarse aquella amargura que vivó, tras un error suyo en La Paz. El volante ha escogido un coach indicado para este momento especial, Sylvester Stallone.

“No te respetan cuando estas abajo, te ignoran cuando estás en el camino y te odian cuando estás en la cima. Nunca tendrás la aprobación de todos, por lo tanto, solo enfócate en ti mismo”, citó el popular ‘Aladino’ al exitoso actor que ha dado vida a emblemáticos personajes como ‘Rambo’ y ‘Rocky’.

El volante ha sido confirmado como ‘enganche’ en el último once que planteó Ricardo Gareca en el Estadio Nacional y todas las miradas estarán puestas sobre el mediocampista este jueves en uno de los partidos más decisivos para la ‘Blanquirroja’, pues un tropiezo podría dejar fuera de carrera a Perú.

Sylvester Stallone figura en su Instagram con una frase de coaching (Foto: @Cueva10oficial)

Luis Cristaldo: “Christian Cueva tiene deuda pendiente”

En la previa del Perú vs Bolivia uno de los referentes de la selección del altiplano, Luis Cristaldo, señaló que este duelo no solo es importante para la selección peruana en sus ambiciones para acercarse a ‘zona de clasificación’, sino que también lo es de manera particular para Christian Cueva.

La selección peruana sufrió una dolorosa derrota en La Paz y complica sus aspiraciones a meterse en zona de clasificación. En el siguiente video analizaremos el momento clave que cambió el destino del partido.

“Creo que él tiene un deuda pendiente por lo que pasó en La Paz. No nos olvidemos que hubo reclamos de sus compañeros cuando perdió la pelota y terminó en gol; una pelota fácil. Siempre queda esa espina de querer sacártela en el siguiente partido y más si es con el equipo con el que te pasó ese problema”, dijo.

