Christian Cueva vive días de angustia después de conocer la millonaria deuda que tiene con Santos FC y que no pudo solucionar tras su último viaje a Brasil, esta situación, incluso, podría perjudicar una posible convocatoria a la selección peruana para los amistosos ante Alemania y Marruecos en marzo.

El especialista en derecho deportivo, el argentino Marcelo Bee Sellares señaló que la situación del popular ‘Aladino’ se complicará conforme pasen los días y tenga menos chance de cancelar la deuda al cuadro brasileño y se active una suspensión deportiva al jugador.

“ En caso Christian Cueva y Pachuca no paguen en el plazo de 45 días, corren el riesgo de que tenga sanciones deportivas y él podría perderse la fecha FIFA de marzo ”, dijo el abogado a RPP.

Christian Cueva entre deudas y oportunidades

“Hoy la sanción es solo económica”

El letrado señaló también que el mediocampista hoy no tiene problemas para ser contratado o jugar por un club en los próximos 40 días. “ Hoy Christian Cueva no tiene ninguna inhabilitación para jugar, porque sólo tiene una sanción económica, no deportiva. Podría fichar por cualquier club mañana mismo ”, aclaró el abogado.

Sin embargo, este panorama cambiaría si se cumple el plazo y Santos no ha recibido el pago de los casi 5 millones de dólares. “ En caso Pachuca y Cueva no cancelen su deuda en el plazo, se abre un expediente de incumplimiento y se aplican sanciones deportivas. Al jugador se le inhabilitaría entre 4 o 6 meses para partidos oficiales ”, advirtió.

Para Santos FC la forma en que ambas pates se pongan de acuerdo es lo de menos, por tal motivo en Brasil solo escucharon el pedido del jugador por ‘compromiso’. “ El laudo no dice cuánto tiene que pagar Pachuca y Christian Cueva, entre ambos deben pagar esos 4,8 millones dólares. El porcentaje debería ser 50% y 50%. A menos que al firmar con Pachuca haya un acuerdo de indemnidad, definiendo el porcentaje de responsabilidad ante un conflicto ante la FIFA o el TAS ”, apuntó.