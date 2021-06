El fin de semana para Christian Cueva ha estado lleno de complicaciones para el volante de la selección peruana que se prepara para afrontar la Copa América 2021. El mediocampista tuvo que explicar al DT de la ‘Blanquirroja’ sobre un video que se volvió viral donde se le observa en una reunión social rompiendo la burbuja sanitaria.

El popular ‘Aladino’ , según versión de su entorno más cercano, aclaró que dicho video no corresponde al tiempo en el que ha estado participando con la selección peruana. Las explicaciones han sido aceptadas en la VIDENA y se le ha autorizado concentrar este domingo por la noche en Hotel Hilton de Miraflores.

Ese no sería el mayor problema para Christian Cueva quien en paralelo estaría afrontando un grave problema familiar, luego que su esposa anunciara la separación temporal del jugador la tarde del domingo, desde sus rede sociales. “Al día de hoy Christian Cueva y yo hemos decidido darnos un tiempo. Por respeto a mis hijos pido no me involucren en cosas ajenas a mi”, compartió.

Christian Cueva es captado en medio de una reunión, sin mascarilla y con más personas previo a la Copa América 2021 (Video: GEC)

Horas más tarde Pamela López borró la historia de su cuenta de Instagram, pero todo haría indicar que la crisis todavía no ha sido superada. pese a este momento personales el jugador ha tenido que presentarse de desde las 9 de la noche a la concentración miraflorina de la ‘Blanquirroja’ para pasar un nuevo control molecular y descartar COVID-19 después de saber el contagio de Néstor Bonillo.

ENTRENAN Y DESPUÉS VIAJAN A BRASIL

Perú tiene programado su último entrenamiento en Lima este lunes a las 9 de la mañana y después de un ligero almuerzo el equipo se dirigirá hasta el Aeropuerto Jorge Chávez de donde partirá (2:30 p.m.) a Brasil en un vuelo charter que tiene programado su arribo a al Aeropuerto Galeao, en Río de Janeiro, desde las 7 y 30 de la noche.

