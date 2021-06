La experiencia y su récord de cero escándalos en su vida deportiva le da autoridad a Alberto Rodríguez para pronunciarse sobre el último escándalo de Christian Cueva. El popular ‘Mudo’ buscó respetar, en todo momento, la privacidad del jugador, pero no pudo negar que este tipo de noticias no aporta nada bueno en la imagen de la selección peruana, que HOY debuta en la Copa América 2021.

El zaguero que hasta hace pocos días estuvo entrenando con la selección peruana como invitado, mientras se recuperaba de una lesión se mostró sorprendido por un nuevo ampay de ‘Aladino’. “No he hablado con Christian de este último acontecimiento. No soy nadie para juzgar, pero cada quién hace de su día libre lo que crea conveniente. En este caso, viniendo de él, la connotación es diferente. No se ve bien”, dijo el defensor para el programa ‘Fútbol como cancha’ de RPP.

“Son situaciones que se salen de contexto, no soy partidario de que estés en escándalos. Aunque no estoy tan enterado del tema, pero creo que si se tratara de otro jugador no habría tenido la misma repercusión”, agregó.

Fue confirmado como titular. https://www.americatv.com.pe/

El popular ‘Mudo’ quien es especialista en superar complicadas lesiones durante toda su carrera, lamentó que dos de los jugadores más queridos de la ‘Blanqiuorroja’ estén pasando por un momento tan complicado en su salud. “He conversado con Paolo (Guerrero) y Jefferson (Farfán), sus lesiones son temas lamentables, pero como futbolistas estamos sujetos a eso. Es penoso que ellos no puedan estar, pero los que están tienen que afrontar esta situación con mucha responsabilidad”, reconoció el referente.

Hoy, con 37 años, Alberto Rodríguez mantiene vivo el sueño de volver a vestir la casaquilla de la selección peruana de cara a las Eliminatorias Qatar 2022. “Yo, si estoy jugando, siempre pensaré en la selección peruana. Si estoy bien, eso nunca se me va a ir, es algo que disfruto., pero estar ahí ya no pasa por mí”, finalizó.