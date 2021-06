Se calentó como en pocas ocasiones. Francisco ‘Paco’ Bazán, conductor del programa ‘El Deportivo’, tuvo palabras muy duras para describir la situación de Christian Cueva, quien ha sido ampayado nuevamente por las cámaras de “Magaly TV La Firme” y expuesto por imágenes de una reunión rompiendo el protocolo de bioseguridad de la selección peruana a pocos días de viajar a la Copa América 2021.

El exjugador profesional se mostró decepcionado de ‘Aladino’ por ser jugador al cual admira. “Esto Lo he dicho mil veces Christian, escúchame por favor, no te voy a juzgar, ni calificar. A mí no me corresponde sancionarte, Ricardo Gareca sabrá lo que hace, él sabrá. No voy a dar un juicio de valor, pero diré algo en función de lo que veo. No es la primera vez que la gente de su interna lo centra. En serio, protéjanlo, si el tipo no puede”, dijo Bazán en su programa nocturno.

‘Paco’, a la distancia, buscó darle un consejo de vida. “Christian, ya estás grande loco. Esto dura poco y después, cuando esto se acaba, nadie te va a saludar. El ocaso es triste, aprovecha, disfruta, pero con la familia, con la gente que te quiere. Deja la joda para las vacaciones cuando se acabe todo”, recomendó.

El exjugador también se molestó con el entorno del ‘pelotero’ y los encaró. “Le hablo a todos esos pasadores que lo rodean y hasta lo deben picar, porque esas chelas las ha puesto el jugador. Yo he sido jugador de fútbol y los conozco, son vividores, no se meten la mano en el bolsillo porque tienen un perro con rabia ahí...”, dijo con la autoridad de haber estado en esa posición.

“Si lo van a sangrar a mi ‘Cholito’, que lo adoro, protéjanlo pues. En serio. No es leal que ustedes estén con él y lo graben sin que se dé cuenta. Él está en otra, hay un desleal en esa casa, que lo filma y luego lo comparte”, agregó.

Paco Bazán volvió a dejarle un consejo al mediocampista de la ‘Blanquirroja’. “Seleccione bien a su gente, señor. Si usted no puede controlarse, si usted necesita, lamentablemente, hidratar la garganta, vacilarse y ser el centro de atención, por lo menos seleccione gente buena sana, que lo va a cuidar. Es lo que pienso”, finalizó.