La bronca por la derrota de la selección peruana en La Paz aun no se le pasa a muchos hinchas de la ‘Blanquirroja’ y uno de ellos es el goleador de Universitario de Deportes, Piero Alva, quien no pudo evitar criticar a Christian Cueva por la jugada que desencadenó en el único gol del partido.

“Tuvimos por un momento la posibilidad de jugar los minutos finales de otra manera, gracias a la tonta expulsión de Henry Vaca, y eso nos puso en una situación mucho más cómoda para poder aprovechar un par de chances”, dijo el goleador en Radio Ovación.

Los pequeños detales son los que rompen un partido y el error de Christian Cueva fue suficiente para romper el orden que defendía Perú en La Paz. “Lamentablemente siempre se señala una equivocación, como en algún momento le pasó a Santamaría. Hay zonas, hay momentos y lugares dentro del campo donde uno tiene que tratar de ser simple y cuidadoso, es la realidad. No era momento para hacer lo que intentó hacer Cueva”, señaló el exdelantero de la selección peruana.

La selección peruana sufrió una dolorosa derrota en La Paz y complica sus aspiraciones a meterse en zona de clasificación. En el siguiente video analizaremos el momento clave que cambió el destino del partido.

El ‘Zorro’ no dejó fuera de su critica a Ricardo Gareca en la forma que administró los cambios. “Me queda la sensación de que ya hubiera podido tomar un descanso Cueva y usar un jugador un poco más fresco. También pudo mantener un poco más a Gabriel Costa, que no lo estaba haciendo nada mal y ha madurado muchísimo en Chile”, reconoció el exatacante de Universitario.

