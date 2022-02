Christian Cueva es un jugador especial y eso no es una novedad para Ricardo Gareca y mucho menos para Juan Carlos Oblitas, Gerente Deportivo de la FPF, quien ha reconocido haberle ‘jalado las orejas’ al volante de la selección peruana en más de una oportunidad por sus escándalos y sus repetidas faltas a la disciplina, sin embargo, hizo una importante aclaración.

El popular ‘Ciego’ brindó una entrevista para ‘Fútbol en América’ donde recordó un momento especial con ‘Aladino’. “Yo me acuerdo de tantas veces que le he llamado la atención y fui el primero que le dije: a partir de ahora te dejo de llamar ‘Cuevita’, porque eso te hace daño”, contó el ex entrenador y explicó sus razones.

“Cuando tu empiezas a llamar con diminutivo a una persona, pasan los años y sigue con ese diminutivo, no jodan, algo nada mal. Entonces le dije: A partir de ahora te voy a llamar Christian o Cueva, ya no Cuevita. Ahora él ha madurado”, apuntó en un extracto de la nota del programa dominical.

También reflexionó sobre uno de los momentos más polémicos de su carrera como jugador como fue la goleada ante la selección argentina en el Mundial de 1978 en donde reconoció un exceso de confianza como una de las causas de esa catástrofe.

“Fue como que se logró esto…(hace gesto de limpiarse las manos) y se acabó. No nos dimos cuenta que pudimos hacer mucho mejor las cosas y todo terminó con ese partido de porquería con Argentina, donde se tejieron tantas cosas, que mejor lo dejo ahí”, sostuvo.

Juan Carlos Oblitas preocupado por Yoshimar Yotún

En otro momento, Juan Carlos Oblitas, también mostró mucha inquietud por el futuro de Yoshimar Yotún, volante de 31 años, quien junto a Paolo Guerrero no han podido asegurar un equipo de cara a la próxima temporada.

“A mí, sí me preocupa que un jugador de selección con lo que ha venido rindiendo, no tenga equipo. Tengo entendido que estaba a punto de cerrar un contrato, ojalá se salga esto en los siguientes días”, comentó el directivo para el programa Zona Mixta.

Ricardo Gareca necesita que Gianluca Lapadula vuelva a jugar con Benevento | Foto: AFP

El ‘Ciego’ reconoció que una de las prioridades de Ricardo Gareca para realizar su pequeña gira por Europa tiene nombre y apellido: Gianluca Lapadula. El DT desea ver en acción al delantero de Benevento quien este miércoles podría nuevamente acción con los ‘Brujos’.

“El tema es por Gianluca Lapadula. Por eso, Ricardo quería estar ahí y ver el trabajo que realiza. El cuerpo técnico no sabe cómo ha venido trabajando el jugador. Felizmente, en el transcurso del viaje de Gareca, el problema se solucionó. El futbolista fue convocado para el partido ante Como. Luego, ya se sentarán a conversar”, comentó el gerente deportivo.

