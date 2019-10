Christian Cueva: Esto dijo Ricardo Gareca sobre su ausencia para los amistosos ante Colombia y Chile | VIDEO

Ricardo Gareca , técnico de la selección peruana , dio a conocer la lista de jugadores para los próximos amistosos ante de noviembre y en ella llama la atención la ausencia de Christian Cueva jugador que este miércoles fue separado de Santos de Brasil por una nueva indisciplina.



"El retorno de algunos muchachos no obliga a que otros no estén. Christian Cueva, es un jugador importante, pero este momento estamos viendo otras opciones y mientras tanto el va solucionando sus momentos de aquí hasta que comience las eliminatorias", dijo Ricardo Gareca



Asimismo, el 'Tigre' respondió sobre la reciente separación de Christian Cueva, en Santos por una nueva indisciplina. "No le doy trascendencia a lo que dicen los técnicos o los managers, imagínese. Nos abocamos a los nuestro, nos fijamos en la selección peruana, no en lo que dicen los demás respetamos los criterios de los demás, pero lo que nos importa es lo nuestro y las decisiones que tenemos que tomar", agregó.

Ricardo Gareca habla sobre la ausencia de Cueva

Ricardo Gareca reconoció preguntas más adelante que este no es un castigo Christian Cueva. "La selección peruana es un lugar de los jugadores donde tiene que sentirse bien y donde se les respalda y también se les evalúa", agregó el DT de Perú.