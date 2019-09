Christian Cueva salió al frente y explicó la razón de la pelea de escándalo en Brasil

Christian Cueva, jugador de Santos y la selección peruana, salió al frente y aclaró el incidente violento que protagonizó en Brasil.



"Yo tuve una cena con un amigo para ver una propuesta de Goias y en el momento de irme para mi casa recibí agresiones verbales. Es normal que un hincha quiera más de un jugador, pero hubo una agresión física”, dijo Christian Cueva en declaraciones a RPP.



"Yo no le estoy faltando el respeto al hincha de Santos. Me defendí ante una persona que agredió tirándome una botella", agregó Christian Cueva en referencia al incidente.



Christian Cueva aclaró que no se encuentra suspendido en su club Santos. "Incluso me tomé varias fotos con hinchas de Santos, pero no iba a permitir una agresión", concluyó.



Christian Cueva ha sido duramente criticado por estas imágenes. (Captura y video: Twitter)

