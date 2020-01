El portugués Jesualdo Ferreira empezó la pretemporada con Santos FC y en su primera rueda de prensa le consultaron sobre la situación del peruano Christian Cueva. El entrenador evitó pronunciarse sobre el tema argumentando no conocer al jugador ni los hechos que causaron su separación.

La rueda de prensa del nuevo entrenador de Santos se dio antes que se iniciara la primera sesión de pretemporada del ‘Peixe’. "¿Christian Cueva sigue en el Santos o no? Cueva es un jugador de la selección peruana que tuvo unos problemas fuera del campo en la última temporada. Quería saber su opinión sobre el jugador y si usted cuenta con él para la próxima temporada”, señaló uno hombre de prensa en el primer contacto con Jesualdo Ferreira.

La pregunta sorprendió a Jesualdo Ferreira y tuvo que consultar al presidente de Santos , José Carlos Peres, para que le recuerde quien era Christian Cueva contestó. “No puedo responder porque no lo conozco bien. No sé cuáles son los problemas y nunca hablaré de algo que no tengo el conocimiento y la calidad para explicar. En el momento correcto, hablaré de eso”, indicó.

Jesualdo Ferreira presentado en Santos

Christian Cueva ha regresado el miércoles por la madrugada a Sao Paulo para sumarse a la pretemporada con Santos por pedido del presidente del club, quien desea se vuelva el verdadero conductor del Peixe bajo la buena mano de Jesualdo Ferreira